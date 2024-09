Pierina interrogatorio flash | Dassilva non risponde Quali sono i dubbi del pm

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Rimini, 18 settembre 2024 – Se sia il silenzio di un innocente oppure no è ancora presto per dirlo. Quel che è certo è che ieri mattina, come largamente pronosticato, Louisnon ha voluto dire niente. L’unico indagato per l’omicidio diPaganelli si è trincerato dietro alla facoltà di nonre per la seconda volta, dopo l’di garanzia del gip Vinicio Cantarini avvenuto a pochi giorni dall’arresto del 34enne senegalese in esecuzione della misura cautelare del 16 luglio scorso. Da quandoè formalmente indagato per omicidio si tratta del terzo confronto tra l’uomo e gli inquirenti e solo al primo faccia a faccia nelle vesti dell’indagatoaveva reso agli investigatori la propria versione, nel corso di unfiume finito poi dritto dritto nella memoria depositata dal pm Daniele Paci al tribunale del Riesame il 9 settembre.