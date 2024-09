Manchester City-Inter Inzaghi SCIOGLIE LE RISERVE sulla FORMAZIONE | ecco l’11 di questa sera

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Le scelte di Simonein vista di: le scelte del tecnico per gli 11 nerazzurri titolari Staandrà in scena, match del primo turno del nuovo format della Champions League e Simoneha ormai chiarotitolare che farà scendere in campo staalle ore 21:00 all’Etihad Stadium. Il giornalista Pasquale