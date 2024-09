Luna Rossa netto crollo di rendimento | saldo in negativo nelle ultime 10 regate dopo l’avvio lampo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Prosegue tra alti e bassi il percorso dinella Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria del Defender Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup.un avvio da sogno nel round robin, il trend positivo si è interrotto come dimostrano le 6 sconfitte accumulate dal team Prada Pirelli10. Non considerando gli ininfluenti match race contro i Kiwi (che non assegnavano punti per la classifica del girone), il sodalizio italiano aveva cominciato la Challenger Selection Series con 6 successi di seguito per poi veder sfumare in extremis la leadership del round robin in favore di Ineos Britannia. Decisivo in tal senso il doppio ko contro Ben Ainslie (il secondo allo spareggio) e soprattutto la squalifica con Alinghi per un guasto.