La Federal Reserve | previsioni sul prossimo taglio dei tassi d’interesse

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Il mercato finanziario mondiale è concentrato sulle prossime mosse della(Fed), l’istituto bancario centrale degli Stati Uniti. Da mesi si discute se laprocederà con un nuovodeientro la fine del 2024 o nei primi mesi del 2025. L’attuale contesto economico, caratterizzato da un rallentamento dell‘inflazione e una crescita economica moderata, alimenta le aspettative di una riduzione dei, considerata una mossa strategica per incentivare la ripresa economica. Sedenegli Stati Uniti @Foto Crediti Ansa – VelvetMagLa riunione di settembre della: cosa aspettarsi Il 18 settembre 2024 laterrà una nuova riunione decisiva per il futuro deidi interesse. Attualmente, isi trovano in un range compreso tra il 5,25% e il 5,5%, un livello mantenuto stabile per diversi mesi.