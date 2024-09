Il primo intervento di chirurgia robotica a distanza per asportare un tumore al rene è stato eseguito da un italiano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Per la prima volta nella storia èuntranscontinentale diper l’asportazione di unal. A darne notizia da Barcellona, è stata la Fondazione Puigvent in un comunicato in cui ha segnalato la conclusione dell’. Il medico che ha effettuato l’operazione con successo, èe si chiama Alberto Breda, primario di Urologia oncologica dell’equipe chirurgica di Trapianti renali alla fondazione spagnola, il chirurgo ha operato un paziente che si trovava dall’altra parte del mondo a Pechino, in Cina. L’operazione è avvenuta una settimana fa all’auditorium di Bordeaux, mentre Breda partecipava al più importante incontro annuale di, la 21esima riunione annuale della Società Europea di Urologia (Eau) di cui è presidente.