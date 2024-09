Frittelle di Zucchine e Formaggio | deliziose e croccanti perfette per uno snack veloce

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 18 settembre 2024)fuori e morbide dentro, ideali per ogni occasione, dall’aperitivo alla cena leggera Ledisono una ricetta semplice e gustosa che richiede pochi ingredienti e poco tempo. Ideali come antipasto o, questesonoall’esterno e morbide all’interno, con il sapore delicato dellearricchito dalgrattugiato. Il loro successo sta nella semplicità della preparazione!diIngredienti: 2medie 100 g digrattugiato (parmigiano o pecorino) 1 uovo 50 g di farina 1 spicchio d’aglio (facoltativo) Sale e pepe q.b. Olio per friggere Procedimento: Preparare le: Lava e grattugia le. Metti legrattugiate in un colino e cospargi con un po’ di sale.