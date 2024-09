Fili in trama Gran successo di pubblico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 18 settembre 2024) PANICALE - "Un’edizione straordinaria, con moltissimi visitatori che hanno invaso letteralmente Panicale per questa manifestazione divenuta un appuntamento fisso e ormai vera catalizzatrice delle tecniche di pizzo, ricamo e non solo, regionali e oltre confine". È il bilancio entusiastico di Francesca Caproni, direttore del Gal Trasimeno-Orvietano che ha organizzato l’evento in collaborazione con l’Associazione “Ladi Anita“, della dodicesima edizione di “in“, la mostra-mercato internazionale del Merletto e del Ricamo svoltasi nello scorso weekend nel delizioso borgo lacustre.