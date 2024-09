Cresce il turismo Open air giro d’affari da 8 miliardi

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di mercoledì 18 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – È in crescita ilall’aria aperta. I primi dati sul 2024 presentati al Salone del Camper, a Parma, confermano le previsioni e registrano un aumento di arrivi e presenze nelle strutture turisticheair italiane. In termini assoluti gli arrivi dovrebbero attestarsi intorno agli 11,4 milioni, con un incremento del 3,5%, e le presenze intorno ai 71 milioni, in aumento dell’1,3%. La situazione varia da regione e regione, tuttavia nella maggior parte delle strutture si conferma il trend di crescita già registrato nel 2023. Ilsi attesta intorno agli 8di euro. In termini di presenze l’Italia è seconda in Europa, dietro la Francia. Il ministero delha annunciato un bando da 33 milioni di euro per sviluppare le aree di sosta per i camper.