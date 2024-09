Chiara Petrolini continuano le indagini | Non può aver fatto tutto da sola Gli investigatori | Diabolica

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Era una delle babysitter più gettonate di Vignale Trsetolo,, la 22enne accusata dimesso al mondo in segreto e lasciato morire almeno uno dei due neonati ritrovati nel giardino della sua villa bifamiliare. Considerata da tutti affidabile, allegra, una che con i bambini ci sapeva fare. E che invece dopochiuso in un sacchetto il figlio appena venuto al mondo, lo ha seppellito per poi partire per New York, come niente fosse. Una ragazza dai due volti, il secondo, terribile, sconosciuto a tutti fino a pochi giorni fa. La ragazza è accusata di duplice omicidio, anche se sul corpo del secondo bambino sono ancora in corso gli esami. Lei si è difesa sostenendo che il bimbo fosse “nato morto, non ho ucciso nessuno”. La procua ha chiesto l’arresto e il giudice dovrà ora decidere in merito.