As Roma è fatta per Juric | il tecnico croato fino a giugno dopo l’esonero di De Rossi

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Sarà Ivana sostituire Daniele Desulla panchina dell’Asdell’ex capitano annunciato nelle scorse ore. L’agente dell’allenatore, Giuseppe Riso, è arrivato in mattinata a Trigoria per discutere con la dirigenza e la proprietà il contratto. Secondo quanto riferisce il giornalista sportivo Gianluca Di Marzio, firmerà un accordo2025, con un’opzione per l’anno successivo in caso di qualificazione dei gialloalla Champions League.dovrebbe dirigere il primo allenamento della squadra nel pomeriggio dalle 17. Gli otto mesi di Dein panchina Daniele De, storica bandiera del club giallorosso, era diventato allenatore il 16 gennaio di quest’anno, in sostituzione di José Mourinho.