Addio a Totò Schillaci l’eroe di Italia 90 | si è spento per sempre quello sguardo che fece innamorare gli italiani

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Dopo una lunga battaglia alla fine un tumore ha avuto la meglio dell’ex cannoniere azzurro che se ne andato all’età di 59 anni portandosi dietro il ricordo di una nazione intera Il mondo del calcio è in lutto. Negli ultimi giorni da Palermo, dove era ricoverato all’ospedale Civico, giungevano aggiornamenti non troppo rassicuranti sulle sue condizioni e oggi, Salvatore, per tutti, non ce l’ha fatta e ha perso la partita della vita contro un cancro che lo aveva aggredito da qualche anno. L’ex bomber, tra le altre, di Juventus e Inter viene ricordato da tutti glini soprattutto per quel mondiale disputato in casa con la Nazionale, con cui ha vinto il titolo di capocannoniere.delle Notti magiche se ne è andato per– Cityrumors.it La vita diè stata un esempio perfetto di redenzione calcistica.