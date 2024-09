Youth League 2024 2025 la Juventus batte il Psv col gol di Montero Milan-Liverpool sullo 0-0

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 17 settembre 2024) Buona la prima per lacheil Psv 1-0, mentre ilnon va oltre lo 0-0 contro il. Questi i risultati delle prime due italiane impegnate nella fase campionato di, il torneo Uefa dedicato alle migliori squadre under 19 d’Europa. Lasale quindi a tre punti in classifica, ma non è stata una passeggiata per gli uomini di Magnanelli. La prima occasione è dei bianconeri: Al 5? Pugno allarga per Vacca e va in area a ricevere il cross: l’attaccante in spaccata non arriva sul pallone per una questione di centimetri. Al 19? è la squadra olandese ad affacciarsi dalle parti di Radu: Jager tenta il tiro ma viene respinto, poi sulla ribattuta è Van den Berg a tentare il tiro col sinistro, ma la conclusione è fuori misura. Ritmi più alti nella ripresa.