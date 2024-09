Von der Leyen presenta la lista dei nuovi commissari europei designati Raffaele Fitto è vicepresidente della Commissione

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di martedì 17 settembre 2024) La presidente riconfermataeuropea, Ursula von der, hato oggi a Strasburgo, prima nella Conferenza dei presidenti del Parlamento europeo e poi in conferenza stampa, ladei, con i titoli dei portafogli loro assegnati, per il nuovo Esecutivo comunitario. Lanon poche sorprese in confronto alle diverse anticipazioni di stampa che erano uscite nelle ultime due settimane, anche al di lànovità dell'ultima ora di ieri, la sostituzione del francese Thierry Breton con Stéphane Séjourné.Innanzitutto, riguardo all'equilibrio di genere, ci sono 11 donne e 16 uomini. All'inizio, 'quando ho ricevuto la prima serie di nomine dei candidati, avevamo circa il 22% di donne e il 78% di uomini. Questo era inaccettabile', ha ricordato von der