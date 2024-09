Voleva pagare il caffè un euro Spray urticante e pugni al barista Situazione fuori controllo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024) Firenze, 17 settembre 2024 – A distanza di poco più di due settimane dalla violenta rapina di cui è stato vittima Ezio Clemente, il 91enne in coma a Santa Maria Nuova, i marciapiedi di via Masofiniguerra si sono macchiati di nuovo di sangue. Ad essere aggredito ieri mattina Fu Jianwen, il 42enne titolare del bar il Cantuccio, proprio all’angolo con via Palazzuolo. L’episodio è avvenuto poco dopo le 7 del mattino. Sul posto un’ambulanza e i carabinieri. Il 42enne è stato trasportato a Santa Maria Nuova. Il suo bar è rimasto chiuso per tutta la giornata. Secondo quanto raccontato, Fu Jianwen sarebbe stato aggredito conda un uomo nordafricano che, dopo aver buttato all’aria vasi e fiori e aver svuotato il sacco del sudicio all’interno del suo bar, si sarebbe scagliato contro di lui. L’aggressore si sarebbe servito anche di uno. “Era bendato, perdeva sangue.