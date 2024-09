Tarquinia dal 28 settembre al 27 ottobre la II edizione del premio Vasco Giovanni Palombini

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 17 settembre 2024), 17- Dal 28al 272024 nel Museo Archeologico Nazionale ditorna la secondadelCittà diper la scultura ceramica dedicato a “”. Le opere degli artisti partecipanti alsaranno esposte all’Auditorium S. Pancrazio, in via delle Torri n. 15, mentre la sede del Museo Archeologico ospiterà una sezione omaggio dedicata al maestro Luigi Mainolfi, voluta dal critico e storico dell’arte Lorenzo Fiorucci, Direttore del Museo di Arte Ceramica contemporanea di Torgiano, in quanto vincitore della secondadelLuciano Marziano destinato a “eccellenti personalità della critica d’arte”. Il” consiste in unacquisto del valore di € 5.000, messo a disposizione dalla famigliae dalla S.T.A.S.