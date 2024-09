Studente bocciato tre volte alle medie il Tar lo promuove | È molto intelligente

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Milano, 17 settembre 2024 – Come può un adolescente "brillante, capace e dotato di notevole intelligenza emotiva” ripetere per 4la seconda media? Se lo sono chiesti i giudici del Tar della Lombardia, sollecitati dai genitori di un 15enne dopo il terzo stop di fila imposto dai docenti di una scuola del Lodigiano. La risposta è stata perentoria: bocciatura annullata. Il collegio chiamato a pronunciarsi su un tema così delicato si è concentrato sulla relazione della psicologa che la scuola ha affiancato al minore per fargli "esternare e affrontare difficoltà e fragilità”. La professionista ha parlato del "totale disinvestimento” del ragazzo nei confronti di una scuola “di cui è stanco e avvilito”, sottolineando però che il minore è dotato di una “notevole intelligenza emotiva” che gli permette di “leggere il mondo non solo dei pari, ma anche degli adulti”.