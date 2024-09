News Napoli Conte pronto a stupire | l’idea a sorpresa riguarda il match contro la Juve

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 17 settembre 2024) Dopo le tre vittorie consecutive tra Bologna, Parma e Cagliari, ildi Antoniomette nel mirino la prossima sfida del campionato di Serie Ala. Tre vittorie di fila per ripartire, finalmente. Antoniodovrà sicuramente ancora lavorare per trovare la chiusura del cerchio totale, ma ciò che si è visto in questa primissima fase di campionato è una squadra che ha già molto del suo allenatore. Uncapace di soffrire quando opportuno e cinico sotto porta: la sfidail Cagliari ne è un manifesto, sotto questo punto di vista, dando un’ulteriore spinta al morale di un gruppo da cui si aspetta molto dopo una stagione a dir poco complicata, come quella dello scorso anno. La speranza è che questo momento positivo possa dare ulteriore slancio ai partenopei in vista della prossima sfida di campionatolantus.