Neonati morti a Parma i Ris tornano nel giardino degli orrori | si scava tra le ombre di un mistero nel buio della mente

(Di martedì 17 settembre 2024), non c’è fine all’orrore. Allo sconcerto. E anche all’indignazione che a tratti si tramuta in rabbia. Sì, indignazione per quei corpicini di vite appena venute alla luce, e rinvenuti sepolti neldi una villetta che di per sé evocherebbe bucoliche suggestioni ma che, alla luce dei fatti, rimanda solo tragiche vicende. E, di conseguenza, a sconcertanti speculazioni. Ebbene oggi i carabinieri del Ris disono tornati nella palazzina giallo ocra di Traversetolo per nuovi scavi in quello che i media hanno da più parti ribattezzato il “cimitero dei bambini”, dove sono stati rinvenuti prima un neonato senza vita, il 9 agosto, e un mese dopo altri resti – presumibilrisalenti a un anno fa – e su cui stanno compiendo le necessarie verifiche.