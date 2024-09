MotoGP | Marc Marquez pronto il colpo gobbo mondiale?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 17 settembre 2024) Tra i due litiganti, il terzo gode? Difficilissimo applicare questo vecchio adagio al Moto2024 della, ma la scheggia impazzita di questo periodo potrebbe acquisire sempre più sostanza, diventando una trave nel paddock, con altre prestazioni davvero positive. Mentre Jorge Martin e Francesco Bagnaia rivaleggiano, nell’ombrasi avvicina sempre più alla vetta che dista, adesso, poco più di cinquanta lunghezze. Tanti punti di distacco, certamente, ma il centauro della Gresini Racing arriva da una doppia vittoria (Aragon e Misano) capace di galvanizzarlo come non succedeva da tanto, troppo, tempo. E finché la matematica non sarà spietata, il pluricampione del mondo potrà provare a realizzare la grande impresa. In attesa di abbracciare i colori della Ducati diventando, così, uno dei favoriti del 2025.