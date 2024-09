Minacce di morte ad Anthony Taylor dopo Bournemouth-Chelsea | nel week end farà solo il quarto ufficiale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 17 settembre 2024), l’arbitro della finale Roma-Siviglia in Europa League, non è stato designato come direttore di gara nella prossima giornata di Premier League. Come riporta il Daily Mail, nelle ultime ore sono stati numerosi gli insulti e ledirivolte sul web ala partita tra, che ha visto il fischietto inglese estrarre 14 cartellini gialli, un record per la Premier League. Gli insulti, incluse espressioni minacciose rivolte alla famiglia dell’uomo, sono stati segnalati dal Daily Mail e sull’episodio ora sta indagando la Lega.non arbitrerà quindi nel prossimoend, ma agirà comunque comein due occasioni: sabato a Southampton contro l’Ipswich e domenica a Brighton contro il Nottingham Forest.