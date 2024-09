Marina Amatori ok

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024) Vince al debutto assoluto in Prima, ilche supera 2-0 nel derby il Fosso Ghiaia. Nel girone F bene il Cotignola (nella foto Nicholas Bartolotti, autore del primo gol), vittorioso 3-2 a Molinella. Prima Categoria (1ª giornata). Girone G:-F. Ghiaia 2-0 (20’ pt Ragazzini, 45’ pt rig. Dirani), Meldola-Pianta 3-1, Modigliana-Sp. Predappio 0-3, Only Sport Alfonsine-Vecchiazzano 1-4 (15’ pt e 35’ pt Dabre (V), 28’ pt Castellucci (V), 42’ pt rig. Bara (V), 10’ st D. Placci), S. Vittore-R. Fusignano 0-2 (43’ pt Nicoletti, 11’ st rig. Pirazzoli), S. Pancrazio-Bagnacavallo 0-2 (1’ st M. Mazzotti, 40’ st Camara), Santa Sofia-Savio 1-1 (43’ pt aut. Morigi (SS), 36’ st M. Ferrari), Savarna-Carpena 3-2 (22’ pt P. Fabbri, 24’ pt rig. T. Agazzi (C), 32’ pt Otoe, 3’ st P. Morandi (C), 44’ st J. Pasi). Classifica:, Meldola, Sp. Predappio, Vecchiazzano, R.