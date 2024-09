Luca Giglioli il parrucchiere reggiano è tra i nuovi concorrenti del Grande Fratello | ecco chi è

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024) Reggio Emilia, 17 settembre 2024 – Lunedì sera ha fatto il suo ingresso trionfale nella casa più spiata d'Italia., per tutti "Giglio", 24enne, appartenente ad una celebre dinastia di parrucchieri della città è ufficialmente tra idella nuova edizione del. Ad accompagnarlo, prima di varcare la famosa porta rossa, uno stuolo di amici in Harley Davidson ma anche mamma Annalisa e papà Filippo che - incalzati dal conduttore Alfonso Signorini - ne hanno tessuto gli elogi. La mamma: "è buono, speriamo intelligente. È un bravo ragazzo". Il padre: "È un po' rock & roll come me. Da otto anni è mio compagno di lavoro".