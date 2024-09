Laura Pausini nomination ai Latin Grammy Awards per Almas Paralelas

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di martedì 17 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) –ha ricevuto una nuovaai, giunti quest’anno alla 25esima edizione, che si terrà al Kaseya Center di Miami il prossimo 14 novembre. Laarriva per la categorìa Mejor Album Vocal Pop Tradicional, e le viene riconosciuta per la sua ultima produzione discogràfica, Anime Parallele, in versione spagnola. Tra i nominati appare anche Julio Reyes Copello, nella categoria “Productor del Año”, che firma perla produzione di Vale la pena, una delle tracce dell’album.