La Febbre del Sabato Sera Dal mito al palcoscenico

(Di martedì 17 settembre 2024) Sale ladelal Teatro Nazionale – Italiana Assicurazioni. Dal 10 ottobre andrà in scena la nuova versione italiana, prodotta da Compagnia della Rancia, del musical che ha fatto la storia. Solo a Milano, fino all’11 gennaio 2025. Lo spettacolo, su licenza di Broadway Licensing, sarà diretto da Mauro Simone ed è ispirato al film del 1977 e alla storia di Nik Cohn che esplorava le nuove tendenze della vita notturna e della scena disco, adattato per il palco da Robert Stigwood in collaborazione con Bill Oakes, con la coinvolgente colonna sonora dei Bee Gees e arrangiamenti e orchestrazioni di David Abbinanti. Il film fu girato nei mesi di luglio e agosto del 1977, ai tempi del black out che sconvolse, tra rivolte urbane, New York il 13 luglio 1977, già colpita dalla delinquenza di strada, dalla profonda crisi fiscale e da alti livelli di disoccupazione.