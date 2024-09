La cicloturistica Francescana compie già dieci anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024) FOLIGNO La‘La10e in questa edizione si abbina ad un nuovo evento, il Carousel festival, che vedrà in centro musica, mercatino vintage e food truck proprio in occasione del weekend della magica pedalata. L’evento si svolgerà dal 20 al 22 settembre ed è stato presentato ieri in Comune alla presenza del presidente dell’associazione La, Luca Radi, del presidente della Confcommercio di Foligno, Aldo Amoni, e dell’assessore al turismo del Comune, Michela Giuliani. "La10, i Primi compiono 25e non potevamo che realizzare anche un appuntamento cementando al massimo la nostra sinergia - ha detto Amoni -, è così che è nato il Carousel vintage Festival, una edizione zero di un appuntamento che avevamo provato a realizzare già nel 2019 e poi la pandemia ci aveva stoppato".