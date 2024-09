Il nuovo Napoli Lobotka Anguissa…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 17 settembre 2024) Antonio Conte e il: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna del quotidiano Libero. “È presto per lasciarsi andare ai facili entusiasmi perché ildeve ancora ‘sporcarsi le mani’ parecchio, prima di poter legittimamente definirsi ‘da scudetto’. La squadra è un cantiere aperto, Lukaku ha fatto soltanto intravedere quanto e come può essere determinante, mentre i vari McTominay, Gilmour e Neres devono ancora essere buttati nella mischia per davvero”. Unmodo di intendere il calcio a“E però è già evidente il tentativo di rivoluzionare il modo di fare e intendere calcio a: l’ultimo decennio è stato all’insegna della “grande bellezza”, con l’estetica che è stato sinonimo di trionfo soltanto nel secondo anno di Spalletti.