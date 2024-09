Il gol di Tielemans aiuta i Villans a registrare una storica vittoria in Champions League

Leggi tutta la notizia su justcalcio

L'avventura dell'Aston Villa inè iniziata con unaper 3-0 contro lo Young Boys. Youriha segnato il primo gol, controllando un corner di John McGinn in area prima di insaccare di rimbalzo, travolgendo diverse maglie gialle e insaccando nell'angolo basso. Jacob Ramsey ha raddoppiato il vantaggio prima dell'intervallo, approfittando di un incidente in difesa dello Young Boys e avventandosi su una palla vagante prima di insaccare in rete. A Ollie Watkins è stato annullato uno strike durante la partita, il più debole dei falli di mano subiti dall'attaccante inglese, che ha interrotto prematuramente i suoi festeggiamenti.