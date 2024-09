Harry e i 40 anni foto auguri compleanno tagliata per escludere Meghan?

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 17 settembre 2024) (Adnkronos) – Lapubblicata domenica su X dalla Famiglia Reale britca per il 40esimodiè stata, ma non per. Lo ha chiarito Buckingham Palace, dopo che utenti online hanno notato che nell'immagine originale, scattata quandoera ancora un membro attivo della famiglia reale, era presente anche sua L'articoloe i 40per? proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.