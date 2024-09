Grande amicizia tra Pro Loco di Longarone e Toschi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024) Continua il rapporto di, ormai consolidato da una collaborazione che prosegue da diversi anni, tra la Prodi(Belluno) e l’aziendaVignola. Durante lo scorso fine settimana, una cinquantina di componenti della Prodi, compreso il presidente Roberto Sant, sono tornati in visita sul territorio modenese, dopo essere intervenuti nella scorsa primavera a "Vignolaè tempo di ciliegie", per promuovere la Mig -Mostra internazionale del gelato artigianale di. Accompagnati da Gianfranco Uguzzoni diVignola, i componenti della Probellunese sono stati portati in visita a Nonantola e in particolare alle Cantine e al Museo del Vino Giacobazzi, dove hanno potuto assistere allo scarico delle uve e alle operazioni di pigiatura, oltre ad ammirare macchinari storici per la viticoltura.