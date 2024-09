Gli 80 anni di Luciano Lenzini ‘papà’ italiano di internet | L’entusiasmo è quello di sempre

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024) Pisa, 17 settembre 2024 – Una targa e un grande applauso hanno salutato, questa mattina al Polo delle Benedettine di Pisa, gli 80del professor, ossia il “padre”di. Fu lui, infatti, l’artefice del primo nodo di connessione del nostro paese nel lontano 1986, proiettando l’Italia nel futuro. “Con la targa che oggi consegniamo al professoril nostro Ateneo non vuole solo celebrare la sua carriera nel campo dell’informatica, ma anche ringraziarlo per il contributo che ha dato alla formazione delle nuove generazioni – ha commentato il professor Giuseppe Iannacone, prorettore vicario dell’Università di Pisa, aprendo i festeggiamenti - Sono tantissimi i giovani che lui ha guidato nel percorso da studenti a ricercatori e che oggi sono impegnati in importanti atenei, centri di ricerca e imprese”.