Fitto vicepresidente esecutivo della Commissione europea Testa | Siamo orgogliosi

(Di martedì 17 settembre 2024) ROMA – “La nomina di Raffaelecon delega alla Coesione e alle Riforme, non può che renderci. E’ stata premiata l’autorevolezza e lo spessore politico che il ministroha dimostrato negli anni. La sua lunga esperienza da europarlamentare gli ha consentito di sapersi ben muovere in Europa avendo una visione politica chiara e ben definita, ossia il beneNazione. In questa nuova veste sono certo che l’Italia avrà la sua giusta centralità e saranno curati gli interessi nazionali.ha dimostrato di essere un uomo affidabile e la sinistra farebbe bene a votarlo perché è una persona che merita considerazione da tutti”. E’ quanto dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Guerino(foto), segretario inFinanze.