Febbre Dengue a Fano l' Ast invita a fare accertamenti per chi presenta sintomi influenzali

(Di martedì 17 settembre 2024)(Pesaro e Urbino), martedì 17 settembre 2024 - Si è fermata a 20 la conta dei contagi accertati di. Ma l'invito dei sanitari è quello di sottoporsi ad esami specifici nel caso si presentino, soprattutto per i residenti nelle zone in cui si sono registrati i focolai, per consentire di monitorare la situazione in atto. Dai medici di famiglia, infatti, sono giunte infatti una ventina di segnalazioni di persone che hanno evidenziatodi influenza che dovrebbero essere approfonditi. Non è detto che si tratti della, ma in presenza di questa malattia nel nostro territorio, per i medici è bene effettuare ulteriori. Per questo l'Unità operativa complessa d'igiene, sanità pubblica e prevenzione malattie infettive dell'Ast 1 ha spedito a queste persone degli avvisi, con l'invito a recarsi nel loro ambulatorio.