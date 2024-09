Edilizia Pesenti | Case Green una sfida ma con regole certe Patente a crediti? Da sempre dalla parte della legalità

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 17 settembre 2024) L’estate, dasinonimo di cantieri, sta per volgere al termine ma per le aziende edili i prossimi mesi saranno centrali per definire un futuro nel quale, si spera, possano arrivare anche buone notizie anche sul fronte normativo. Tante le tematiche sul tavolo: dalle modifiche al Superbonus ai nuovi incentivi,direttiva europea ai fondi Pnrr, fino alla novitàper le imprese. Novità alle quali anche le aziende bergamasche guardano con interesse, in attesa di risposteche possano schiarire un orizzonte con qualche nube: “Al momento il settore tiene, ma qualche preoccupazione cominciamo ad averla – ammette Vanessa, presidente di Ance Bergamo – Secondo i dati di Cassa Edile, che rappresentano un po’ il termometro del nostro stato di salute, nel 2023 la massa salari ha superato quota 100 milioni di euro, un valore che non si vedeva dal 2013.