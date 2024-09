Da Plaza Suite a L’Avaro Spettacoli per tutte le platee

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 17 settembre 2024) La stagione di Prosa 2024/2025 si apre con un omaggio al genio di Neil Simon, l’autore moderno più rappresentato nel mondo, di cui verranno proposticon Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio nei panni di tre diverse coppie alle prese con le vicende esilaranti di altrettanti episodi, tutti ambientati in unadell’hoteldi New York. A seguire I ragazzi irresistibili con due decani del teatro, Umberto Orsini e Franco Branciaroli, a dar vita a due anziani attori di varietà chiamati a riunirsi dopo aver lavorato in coppia in gioventù. Un omaggio al mondo degli attori, alle loro piccole e deliziose manie e tragiche miserie, messo in scena da Massimo Popolizio.