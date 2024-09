Cosa pensa il mondo della discografia del Suzuki Music Party?

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di martedì 17 settembre 2024) Probabilmente, neanche per le votazioni d’epoca risorgimentale c’era un plebiscito così ampio. Ilè stato accolto con grande favore da tutte le case discografiche. La manifestazione canora che Amadeus registrerà oggi 17 settembre e che andrà in onda sul Nove domenica 22 settembre avrebbe tutte le carte in regola, secondo gli addetti ai lavori, per dare un nuovo impulso allaa italiana. Ed è una questione di interesse dal punto di vista mass-mediologico: qual è l’impatto che un canale non tematico che di certo – nonostante gli indici positivi – non può competere con Rai e Mediaset può avere sull’industria discografica italiana? Secondo le major e i discografici indipendenti, la soluzione è di primo piano.