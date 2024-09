Battlefield | il nuovo capitolo è sviluppato da 4 team diversi Zampella condivide nuovi dettagli

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 17 settembre 2024) Electronic Arts ha svelato che ildiè attualmente in sviluppo presso ben quattrodifferenti. La dirigenza del publisher canadese ha aggiunto che DICE si sta occupando della componente multigiocatore del gioco, mentre Motive Studio sta attualmente lavorando alla parte single player dell’attesissimo gioco. Invece Criterion Games è chiamato a ricoprire un ruolo doppio, visto che sta lavorando sia alla componente per giocatore singolo che a quella online. Proprio in tal senso parrebbe che questo studio stia fornendo supporto agli altri due. Infine Ripple Effect sta creando una “nuova esperienza”, ma non sono state fornite ulteriori informazioni a riguardo. Come se non bastassero queste informazioni, Vinceha affermato che lui e EA sono attualmente focalizzati nel rendere ildiil gioco migliore possibile.