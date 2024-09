Trapani dieci arresti per mafia ad Alcamo | c’è anche l’ex senatore del Pd Antonino Papania

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Associazione a delinquere di stampo mafioso, scambio elettorale politico mafioso, estorsione e spaccio di stupefacenti aggravati dal metodo e dall’agevolazione mafiosa, nonché traffico di influenze, violazione di segreto d’ufficio e porto e detenzione illegale di armi. Sono queste le accuse – a vario titolo – che hanno portato all’arresto dipersone ad, in provincia di, tutte residenti nel Trapanese e considerate appartenenti o vicine alla locale famiglia mafiosa. L’indagine ha documentato l’esistenza di un connubio affaristico-mafioso in grado di condizionare,dietro corrispettivo in denaro, il libero esercizio del consenso elettorale, facendo emergere la capacità dell’organizzazione di indirizzare il voto locale in favore del candidato alcamese Angelo Rocca, coordinatore provinciale del movimento politico “VIA”.