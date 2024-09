Sveglia all' alba corsa foraging ricerca e divulgazione sulla biodiversità Ma la sera se è a casa è tutta per Sole

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 16 settembre 2024) Antropologa culturale, guida escursionistica, ambientalista etrice, Valeria Margherita Mosca, 45 anni, vive con la figliatra Milano e Lecco. Spesso è via, tra le montagne dell’amata Valmalenco o in territori lontani dove va a conoscere tribù a rischio estinzione che si nutrono di cibi selvatici. Scrive libri, realizza documentari, è esperta diconservativo, cioè studia negli ambienti naturali le specie vegetali invasive per capire come utilizzarle nell’alimentazione. Tra le altre cose, è anche ambassador del brand di abbigliamento tecnico per la montagna Montura.