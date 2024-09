Sport agonistico anomalie nel tracciato ECG per il 9% dei giovani atleti | lo studio

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 16 settembre 2024) Roma, 16 settembre 2024 – Unosu 581 soggetti, pubblicato sulla rivista della Società Europea di Cardiologia Pediatrica, ha rilevato in 53 casi la presenza didella ripolarizzazione ventricolare (Inversione dell’Onda T). 17 bambini (3%) sospesi precauzionalmente dall’attività agonistica per lecardiache riscontrate dai successivi accertamenti. L’elettrocardiogramma (ECG) per il rilascio della certificazioneiva agonistica rappresenta un ottimo strumento di screening per individuare precocemente eventuali cardiomiopatie, o altre patologie, che possono aumentare il rischio di morte improvvisa anche inapparentemente sani.