SCF acquisisce Newpark Fluids Systems

(Di lunedì 16 settembre 2024) HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–SCF Partners, Inc. (“SCF”) è lieta di annunciare l’acquisizione dell’attività di(“NFS”), un fornitore leader di soluzioni per fluidi petroliferi e geotermici, daResources Inc. (NYSE: NR).fornisce una gamma completa di prodotti per la perforazione e il completamento, nonché i relativi servizi tecnici, supportati da un’innovativa suite di software di modellazione digitale, da una catena di fornitura globale e da un’infrastruttura in grado di migliorare l’efficienza e la produttività delle prestazioni dei nostri clienti. Il CEO diFluid, David Paterson, ha commentato: “Siamo entusiasti di collaborare con SCF. Questa nuova partnership sarà fonte di enorme creazione di valore sia per i nostri clienti che per l’intero team di