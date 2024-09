Roma | Al via la Rome Future Week dedicata a tecnologia e innovazione

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 16 settembre 2024) Inaugurazione della2024dà il via alla “2024”, una settimana interamenteall’, allae alla sostenibilità. Dal 16 al 22 settembre, la città sarà il centro di oltre 400 eventi distribuiti in 260 location iconiche, coinvolgendo cittadini, istituzioni e aziende del settore tecnologico. L’evento inaugurale e le figure chiave L’incontro inaugurale, intitolato “Tecnologie per il Futuro di”, si è tenuto presso l’Associazione Civita in Piazza Venezia. Hanno partecipato figure di rilievo come Gianni Letta, presidente dell’Associazione Civita, il sindaco diRoberto Gualtieri e l’assessora alle Attività Produttive e Pari Opportunità Monica Lucarelli.