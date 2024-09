Quello che non si dice dei bambini nelle scuole di Gaza usati come attrezzi da Hamas

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 16 settembre 2024) Lo scorso 6 giugno, il capo dell’Unrwa, l’agenzia dell’Onu per il sussidio dei rifugiati palestinesi in Medio Oriente, dichiarava che «attaccare, prendere di mira o utilizzare edifici delle Nazioni Unite per scopi militari è una palese violazione del diritto internazionale umanitario». Lo faceva commentando la notizia di un’operazione militare israeliana obbligata a dirigersi su un edificio dell’Onu adibito a bunker dai macellai del 7 ottobre. L’altro giorno, tramite i propri profili social, l’organizzazione capeggiata dasvizzero neutralmente lungimirante verso gli usi impropri dei suoi uffici mediorientali diramava «l’appello a tutte le parti in conflitto a non utilizzare mai leo le aree circostanti per scopi militari o di combattimento».