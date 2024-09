Quelle meteore a Bologna Gli otto bauli di Amaechi Delusione Olowokandi Herren il vizio del bere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Eravamo arrivati, nel precedente racconto, al 1992 e alla Fortitudo di Shaun Vandiver. Quattro anni più tardi, siamo nel 1996, l’Aquila, allenata da Sergio Scariolo – che entra in campo al coro della Fossa, "Sei bellissimo, oh, oh" – ha appena conquistato la prima finale scudetto della sua storia. Beffata da Milano, la squadra, che ha vissuto del talento smisurato di Sale Djordjevic, decide di rompere i rapporti con il serbo. Al suo posto, John Kevin Crotty, che alla prima uscita, si scaviglia. Scavigliato o meno, John Kevin, che nelle intenzioni della dirigenza di via San Felice potrebbe avere un futuro da italiano, non incide mai. L’eredità di Djordjevic è pesante da sostenere per tutti, figuriamoci per John Kevin.