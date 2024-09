Pezzi di topo dentro Mangia wafer e scopre l’orrore soccorsa in stato di choc

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 16 settembre 2024) Una donna è statada personale del 118 indi. Lei stessa ha raccontato l’incredibile e, lasciatecelo dire, disgustoso, episodio che l’ha vista come protagonista, o meglio vittima. La signora stavando il delizioso biscotto composto da più strati a cialde simili all’ostia ma più spesse, quando improvvisamente si è accorta che c’era qualcosa di strano. Mentre assaporava il dolcetto, le cui origini risalgono probabilmente al Medioevo in Europa (c’è chi sostiene che siano stati i pasticceri “cialdonai” fiorentini nel XV secolo, ndr), la signora ha sentito in bocca un sapore strano. Anche il marito, che era lì con lei, ha gula prelibatezza e confermato l’incertezza della donna.