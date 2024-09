Mia figlia potrebbe aver percepito il rifiuto che avevo nei suoi confronti?

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di lunedì 16 settembre 2024) Buongiorno dottoressa. Ho una cosa da chiederle: è possibile che la mia bimba (che ora ha sei mesi) quando era nella pancia abbiala sensazione dichenei? Ho fatto molta fatica ad accettare la gravidanza e ancora adesso provo delle sensazioni discordanti. La bimba è infatti spesso incontrollabile, urla, piange ed è molto nervosa, fa fatica anche ad attaccarsi al seno. Per questo sono molto frustrata, stanca e non so più cosa fare. Ho anche un altro bimbo di due anni che non riesco più a seguire come vorrei. Lei sa darmi qualche consiglio e dirmi se tutti i miei sentimenti ed emozioni in gravidanza possanoportato la bimba ad essere così? Grazie. L'articolo “Miailchenei?” proviene da GravidanzaOnLine.