Lega EA Sports | Rayo – Osasuna | Il primo giorno di James nella nuova scuola | anteprima analisi previsione e previsione

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 16 settembre 2024) 2024-09-16 01:57:52 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante La Liga: Ilriceve l’allo Stadio Vallecas in quello che sarà ildidavanti ai suoi nuovi tifosi. La squadra del franjirrojo spera di aggiungere i suoi primi tre punti in casa. Iñigo Pérez ha avuto due settimane per riuscire a trovare i migliori undici per affrontare alcuni rojillos in cui Budimir, il loro marcatore, è in dubbio. Come arriva il Fulmine: Uno degli obiettivi principali per la squadra del franjirrojo sarà il possibile debutto diRodríguez. Il colombiano, uno degli acquisti più chiacchierati dell’estate, ha lavorato per prepararsi fisicamente e potrebbe fare i primi minuti dopo la bella prestazione con la Nazionale colombiana dei giorni scorsi.