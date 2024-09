Lecco l’appello del sindaco Gattinoni | Genitori basta auto Figli a scuola a piedi o con i mezzi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 16 settembre 2024)– «Mamme e papà,davanti alle scuole! Lasciamo che i bambini e i ragazzi vadano ao con ipubblici. È anche un modo per socializzare e renderli più responsabili». A insistere con iaffinché la smettano di accompagnare in macchina iè ildiMauro. «Occorre da subito spingere perché ciascuno adotti un comportamento più sostenibile, scegliendoalternativi all’, per rendere sempre più fluida la nostra città», spiega il. Le alternative ci sono: ilbus per i più piccoli, i bus di linea per i più grandicelli, che tra l’altro possono viaggiare gratis con la richiesta della tessera «Ti porto io».