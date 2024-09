La velocità degli eventi meteorologici estremi sta superando la nostra capacità di risposta

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di lunedì 16 settembre 2024) Di Antonio Scalari Il clima sta entrando in condizioni che non hanno precedenti da molto tempo. Tra tutte, unadi aumento della temperatura che è senza eguali da almeno migliaia di anni. Sia gli esseri umani che gli ecosistemi sono capaci di un certo grado di adattamento alle variazioni del clima, come quelle che si sono verificate naturalmente in passato. Ma l’attuale cambiamento climatico, causato dai combustibili fossili, si manifesta con unache staladi. Negli ultimi anni abbiamo assistito a diversi, che sarebbero stati praticamente impossibili senza l’influenza delle emissioni di gas serra sul clima. Un inquietante esempio di questa tendenza in atto è stata la bolla di caldo torrido che ha avvolto le regioni nord-occidentaliStati Uniti e del Canada alla fine di giugno del 2021.