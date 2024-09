La sua panchina è già in bilico l’annuncio è spaventoso | in programma c’è anche il Napoli!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 16 settembre 2024) Dopo solo quattro giornate, un tecnico di Serie A rischia già la. I risultati del club sono stati molto deludenti nelle ultime settimane. Sono ore caldissime per il calcio italiano e non solo. Infatti, dopo solo quattro giornate dall’inizio del campionato potrebbero già esserci delle novità incredibili. Sono tanti i club in difficoltà, ma uno su tutto sta faticando più del previsto. La società, infatti, starebbe valutando l’ipotesi di un cambio in. Al momento, non c’è ancora alcuna decisione, ma se i risultati non dovessero arrivare non sono da escludere cambi repentini. Naturalmente, non si sta parlando deldi Antonio Conte. Quest’ultimo, ha già contribuito in modo efficace a migliore la squadra azzurra. Al tempo stesso, però, gli azzurri potrebbero “condannare” in modo conclusivo il tecnico italiano.