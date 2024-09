La scelta di tante ragazze ma anche di tante signore di indossare male il velo tutti i giorni a Teheran E i messaggi dal carcere all' Onu per la liberazione delle donne di tutto il mondo Così è cambiata la protesta delle donne iraniane in questi due anni senza Mahsa Amini

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 16 settembre 2024) Il Premio Nobel per la Pace 2023 Narges Mohammadi ha diffuso uno daldi Evin, in Iran, nel secondoversario della morte di.«Esorto le Nazioni Unite a porre fine al loro silenzio e alla loro inazione di fronte alla devasoppressione e discriminazione da parte di governi teocratici e autoritari contro le, criminalizzando l’apartheid di genere». Uno che dice chiaramente quale direzione ha preso la. «Ladalla morsa dell’oppressione e della discriminazione è essenziale per rafforzare la forza che guida la pace e la democrazia». Una direzione che ci spiegano bene due attiviste del movimento Donna, vita, libertà. Dueche vivono in Italia e che, dall’Italia, continuano a lottare per il loro Paese, insieme a Amnesty International Italia.